Впервые за два года командование НАТО обсудило учения с Украиной
Делегация НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье провела переговоры в Киеве о возможном участии украинских военных в будущих учениях альянса.
Военное командование НАТО прибыло на Украину, где обсуждалось участие украинских военных в учениях альянса в качестве условного противника, передает РИА «Новости». Визит делегации, возглавляемой адмиралом Пьером Вандье, верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, стал первым с февраля 2022 года.
Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что переговоры были посвящены конкретному привлечению украинских военных к будущим учениям альянса. По словам чиновника, стороны также обсудили перспективы создания совместного центра НАТО-Украина.
Страны НАТО ведут активную подготовку к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова подчеркнула, что Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».