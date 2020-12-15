Пользователи YouTube высмеяли новое расследование Навального

Очередное расследование Алексея Навального, посвященное множественным попыткам его отравления секретным ядом «Новичок», за сутки набрало в YouTube тысячи комментариев. Однако многие зрители с иронией восприняли ролик о безвредном «Новичке».

«Профессор Плейшнер третий раз выбрасывался из окна, но яд все не действовал», – шутят пользователи.

«Странно, «Новичок» один из самых смертельных средств, но после контакта с ним все живы. Проще, наверное, просроченной колбасой отравиться», – удивляются другие. – «Ой, вей. Леше походу ядерную боеголовку на голову сбросить – жив останется. Терминатор вся школьников».

Школьная группа поддержки Навального действительно не подводит: «Мне 16. А я уже разбираюсь в политике больше, чем мой отец...», – сообщает представитель целевой аудитории блогера.

«Лайкните мой коммент, хоть этот, а то предыдущие кроме меня и мамы никто не лайкает», – обращается к коллегам по оппозиционной борьбе еще один боец. И получает в поддержку три лайка.

«Было бы круто если бы Навальный после отправления мутировал и стал Россомахой или Дэдпулом!», – мечтает еще один их соратник.

Другие пользователи сожалеют, что в свое время сверхустойчивость блогера к опасным внешним воздействиям не была использована при устранении последствий Чернобыльской аварии: «Его ж никакая радиация не взяла бы».

Впрочем, большинство комментариев написаны ботами под копирку: «Поднимаем, репостим, лайки не забывайте!!». Сообщения с инструкцией, как поднять просмотры, сыпятся одно за другим, от разных пользователей, но с одинаковым текстом.

Некоторые пользователи беспокоятся, что однотипные посты не будут индексированы YouTube и не поднимут ролик в тренды: «Чуваки, не пишите комментарии под копирку. Алгоритмы Ютуба не пропускают», «будьте изобретательнее с комментариями. Креативчик создавайте!».

Им тут же отвечают: «Вот пятый коментарий написал! Надеюсь будет шажок к России будущего!».

Оценили расследование блогера и геополитические соседи: «В Украину надо такого ЧЕЛОВЕКА!!! И будет порядок!». Впрочем, для переезда требуется прояснить ключевой вопрос: «Алексей, рад что все хорошо, но вы или честны до конца или частично. Это важно. Определяйтесь. Верим в Вас! Чей Крым?», – интересуются неопределившиеся со своими симпатиями украинские пользователи Youtube.

В понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже два года сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время трижды пытались отравить его «Новичком».