МВД объяснило штрафы водителям в Химках на 200 млн рублей

Водителей в Химках оштрафовали на 205 млн рублей вследствие недосмотра городских властей, которые не предупредили автомобилистов о перекрытии дорог в связи со строительством развязки, рассказали в управлении МВД по Московской области.

«Информацию об изменении дорожного движения администрация городского округа Химки опубликовали в СМИ, социальных сетях и чатах мессенджеров жителей. При этом администрацией не было выполнено требование федерального закона о безопасности дорожного движения об уведомлении граждан не позднее чем за 20 дней до изменения организации дорожного движения», – передает РИА «Новости» комментарий ведомства.

Как уточняется в сообщении, движение в Химках было ограничено с 1 октября по 13 ноября в районе улицы 9 мая, где также были введены выделенные полосы. В МВД отметили, что некоторые водители игнорировали запрещающие знаки и двигались по полосам для маршрутного транспорта, несмотря на поступавшие штрафы. Вместе с тем в прокуратуре посчитали, что автомобилистов оштрафовали незаконно и потребовали отменить штрафы. Проверка же выявила нарушения регулирования дорожного движения и ненадлежащее состояние дорог, а также несвоевременное информирование граждан об изменении схемы организации движения, говорится в сообщении.

Тем временем в МВД водителя посоветовали обжаловать штрафы, подчеркнув, что автоматическая отмена их невозможна. Как рассказали в ведомстве, заявление об обжаловании можно подать в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в районный суд, а деньги за уплаченный штраф можно вернуть, написав заявление управление ГИБДД Московской области.

«В данном случае гражданам, если они не согласны с вынесенным постановлением, можно обращаться в ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД по Московской области, УГИБДД ГУ МВД России по Московской области или суд по месту жительства», – отметили в МВД.

Ранее были названы самые частые нарушения ПДД у московских водителей. В столичном ГИБДД рассказали, что за девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн нарушений ПДД, а автомобилисты должны были заплатить по штрафам около 35 млрд рублей только с учетом скидки 50%.

В начале декабря в проект нового КоАП заложили инструментарий для борьбы со злостными нарушителями ПДД.