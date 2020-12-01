ГИБДД заложила инструмент для борьбы со злостными нарушителями в КоАП

В проект нового КоАП закладывается инструментарий для борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«Правительством в прошлом году образована межведомственная рабочая группа по подготовке нового документа. По сравнению с действующей редакцией в КоАП в большей степени закладывается инструментарий, нацеленный на злостных правонарушителей правил дорожного движения», – цитирует ТАСС Кузина.

По его словам, предлагаемые нововведения способствуют достижению нулевой смертности в результате ДТП. Кузин добавил, что в новой редакции документ также может изменяться, «и это нормально». Принять какой-либо документ, который не будет меняться долгие годы, невозможно, уточнил замглавы ГИБДД.

«Думаю, принять какой-то незыблемый правовой акт не получится, да и не нужно этого делать. Ведь законодательство – это живой организм, постоянно обновляющийся в зависимости от меняющихся условий жизни», – сказал Кузин.

Напомним, в конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП, в которой были значительно увеличены штрафы для водителей. Позже ведомство отказалось резко повышать штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения.