Минюст решил отказаться от резкого повышения штрафов за нарушения ПДД

Министерство юстиции отказалось резко повышать штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения, заявил замглавы Минюста Денис Новак.

По его словам, ведомство решило оставить штрафы для водителей и пешеходов на прежнем уровне. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы при ОНФ для пересмотра штрафов за нарушения ПДД, сообщает «Ридус» со ссылкой на источник.

Напомним, в конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП, в которой были значительно увеличены штрафы для водителей. В частности, штрафы за превышение скорости должны были вырасти в 4-6 раз. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

Однако 6 февраля премьер Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, заметив, что введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.

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