Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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              Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              		   31 января 2020, 16:50
              Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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              Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сильно меняющего картину в области наказаний за нарушение ПДД. Смягчения штрафов там нет, есть исключительно их рост. За что-то – в разы. 

              Проект сразу же раскритиковали как автомобилисты, так и парламентарии. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, к примеру, отметил, что «проект «сырой» и в представленном виде вряд ли может быть принят». При этом многие из пунктов нового КоАП базируются на ранних предложениях МВД и ГИБДД и даже принимались Госдумой в первом чтении.

              Теперь очевидно, что в нынешнем виде проект вряд ли сохранится, однако рассмотреть изложенные в нем нормы все же стоит.

              Главные нововведения

              – За превышение скорости на 20-40 км/ч оштрафуют не на 500, а на 3 тысячи рублей;

              – За повторное превышение на 40-60 км/ч могут лишать прав. Сейчас такой нормы нет;

              – Прав лишат за систематические грубые нарушения. Например, за троекратное превышение скорости на более чем 60 км/ч или за проезд на красный сигнал светофора. 

              Помимо указанных пунктов, есть масса меняющихся не так существенно. 

              Пьяная езда

              – За вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования предлагается лишать прав на 2-3 года (сейчас на 1,5-2 года). Штраф при этом возрастет с 30 до 40 тысяч рублей;

              – Машину водителя в таком случае в обязательном порядке отгонят на штрафстоянку. Забрать ее можно будет, заплатив залог в 30 тысяч рублей. Эти деньги потом суд вычтет из общей суммы штрафа;

              – За нетрезвое вождение с ребенком в машине штраф будет больше – не 40, а 50 тысяч рублей;

              – Появится возможность штрафовать или лишать прав водителей, находящихся под «иными» опьяняющими веществами. То есть не только наркотиками или алкоголем, но и, вероятно, под определенными лекарствами.    

              Превышение скорости

              – Помимо сказанного выше, до 4 тысяч рублей вырастет штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч (сейчас 1-1,5 тысячи);

              – С 2,5 до 5 тысяч вырастет штраф за любое превышение более чем на 60 км/ч;

              – За повторное превышение на более чем 40 или 60 км/ч штраф вырастет до 10 тысяч. И вас могут лишить прав на год – причем вне зависимости от того, кто зафиксировал нарушение – инспектор или камера. В действующей редакции КоАП прав не лишат, если превышение попало на камеру – только оштрафуют. 

              Дети в машине

              – С 3 до 5 тысяч увеличится штраф за перевозку ребенка без детского кресла.

              ОСАГО

              – Штраф за езду на автомобиле, для которой не был оформлен полис ОСАГО, меняется с 800 рублей до тысячи.

              Тонировка

              – За стекла с пленкой со слишком низкой светопропускаемостью придется заплатить не 500, а тысячу рублей. За повторное нарушение – 3 тысячи (сейчас такой нормы нет). 

              Техосмотр

              – Вводится штраф за езду без техосмотра, то есть диагностической карты – 2 тысячи рублей. Летом 2020-го года эти карты станут полностью электронными, так что бумажный документ возить с собой не придется – необходимо будет, чтобы техосмотр просто был пройдет. 

              Опасное вождение

              – За опасное вождение начнут штрафовать – на 5 тысяч рублей. Термин ввели в 2016 году, однако пока нарушителей никак не наказывали. Тогда же в ГИБДД объяснили, что понимать под таким вождением: резкие перестроения, обгоны и торможения. Предполагалось, что штрафы будут выносить в том числе на основе видеозаписей очевидцев нарушения. 

              Неостановка по требованию инспектора

              – Если один раз проигнорировать требование, то штраф останется прежним – 500-800 рублей. Если многократно, то есть попытаться скрыться и спровоцировать погоню – лишение прав на 2-3 года или штраф в 40 тысяч рублей. Этой нормы раньше не было. 

              Другие штрафы

              – В 5 раз предлагается увеличить штраф за нарушения на железнодорожных переездах: остановку на путях, проезд под красный сигнал или закрывающийся шлагбаум, пересечение путей вне переезда, проезд нерегулируемого переезда перед приближающимся поездом. За это оштрафуют на 5 тысяч (сейчас – 1). Норма о возможном лишении прав на полгода останется прежней.

              Сумма нарушений

              – Одно из самых неоднозначных предложений касается суммирования нарушений. Водителей можно будет лишить прав на срок до полутора лет, если он трижды превысил скорость на более чем 60 км/ч, проехал на красный свет, нарушил правила переезда через железную дорогу или маневрировал в запрещенных местах (двигался задних ходом, разворачивался, выезжал на встречную полосу и тд). За какие-то из этих нарушений и так предусмотрено лишение прав, но на меньшие сроки. При этом есть нюанс: если нарушение было выписано на основе записи с камеры, то оно не учитывается. При этом в проекте кодекса не прописано, есть ли временные ограничения для «суммирования». Сейчас, к примеру, любое нарушение снимается через год с момента его исполнения, то есть оплаты штрафа.

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