Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сильно меняющего картину в области наказаний за нарушение ПДД. Смягчения штрафов там нет, есть исключительно их рост. За что-то – в разы.

Проект сразу же раскритиковали как автомобилисты, так и парламентарии. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, к примеру, отметил, что «проект «сырой» и в представленном виде вряд ли может быть принят». При этом многие из пунктов нового КоАП базируются на ранних предложениях МВД и ГИБДД и даже принимались Госдумой в первом чтении.

Теперь очевидно, что в нынешнем виде проект вряд ли сохранится, однако рассмотреть изложенные в нем нормы все же стоит.

Главные нововведения

– За превышение скорости на 20-40 км/ч оштрафуют не на 500, а на 3 тысячи рублей;

– За повторное превышение на 40-60 км/ч могут лишать прав. Сейчас такой нормы нет;

– Прав лишат за систематические грубые нарушения. Например, за троекратное превышение скорости на более чем 60 км/ч или за проезд на красный сигнал светофора.

Помимо указанных пунктов, есть масса меняющихся не так существенно.

Пьяная езда

– За вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования предлагается лишать прав на 2-3 года (сейчас на 1,5-2 года). Штраф при этом возрастет с 30 до 40 тысяч рублей;

– Машину водителя в таком случае в обязательном порядке отгонят на штрафстоянку. Забрать ее можно будет, заплатив залог в 30 тысяч рублей. Эти деньги потом суд вычтет из общей суммы штрафа;

– За нетрезвое вождение с ребенком в машине штраф будет больше – не 40, а 50 тысяч рублей;

– Появится возможность штрафовать или лишать прав водителей, находящихся под «иными» опьяняющими веществами. То есть не только наркотиками или алкоголем, но и, вероятно, под определенными лекарствами.

Превышение скорости

– Помимо сказанного выше, до 4 тысяч рублей вырастет штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч (сейчас 1-1,5 тысячи);

– С 2,5 до 5 тысяч вырастет штраф за любое превышение более чем на 60 км/ч;

– За повторное превышение на более чем 40 или 60 км/ч штраф вырастет до 10 тысяч. И вас могут лишить прав на год – причем вне зависимости от того, кто зафиксировал нарушение – инспектор или камера. В действующей редакции КоАП прав не лишат, если превышение попало на камеру – только оштрафуют.

Дети в машине

– С 3 до 5 тысяч увеличится штраф за перевозку ребенка без детского кресла.

ОСАГО

– Штраф за езду на автомобиле, для которой не был оформлен полис ОСАГО, меняется с 800 рублей до тысячи.

Тонировка

– За стекла с пленкой со слишком низкой светопропускаемостью придется заплатить не 500, а тысячу рублей. За повторное нарушение – 3 тысячи (сейчас такой нормы нет).

Техосмотр

– Вводится штраф за езду без техосмотра, то есть диагностической карты – 2 тысячи рублей. Летом 2020-го года эти карты станут полностью электронными, так что бумажный документ возить с собой не придется – необходимо будет, чтобы техосмотр просто был пройдет.

Опасное вождение

– За опасное вождение начнут штрафовать – на 5 тысяч рублей. Термин ввели в 2016 году, однако пока нарушителей никак не наказывали. Тогда же в ГИБДД объяснили, что понимать под таким вождением: резкие перестроения, обгоны и торможения. Предполагалось, что штрафы будут выносить в том числе на основе видеозаписей очевидцев нарушения.

Неостановка по требованию инспектора

– Если один раз проигнорировать требование, то штраф останется прежним – 500-800 рублей. Если многократно, то есть попытаться скрыться и спровоцировать погоню – лишение прав на 2-3 года или штраф в 40 тысяч рублей. Этой нормы раньше не было.

Другие штрафы

– В 5 раз предлагается увеличить штраф за нарушения на железнодорожных переездах: остановку на путях, проезд под красный сигнал или закрывающийся шлагбаум, пересечение путей вне переезда, проезд нерегулируемого переезда перед приближающимся поездом. За это оштрафуют на 5 тысяч (сейчас – 1). Норма о возможном лишении прав на полгода останется прежней.

Сумма нарушений

– Одно из самых неоднозначных предложений касается суммирования нарушений. Водителей можно будет лишить прав на срок до полутора лет, если он трижды превысил скорость на более чем 60 км/ч, проехал на красный свет, нарушил правила переезда через железную дорогу или маневрировал в запрещенных местах (двигался задних ходом, разворачивался, выезжал на встречную полосу и тд). За какие-то из этих нарушений и так предусмотрено лишение прав, но на меньшие сроки. При этом есть нюанс: если нарушение было выписано на основе записи с камеры, то оно не учитывается. При этом в проекте кодекса не прописано, есть ли временные ограничения для «суммирования». Сейчас, к примеру, любое нарушение снимается через год с момента его исполнения, то есть оплаты штрафа.

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