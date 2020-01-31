Власти предложили ужесточить наказание для водителей за превышение скорости

Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предложил ужесточить наказание для недобросовестных водителей.

Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до 3 тысяч, а за превышение с 40 до 60 километров в час – до 4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Во второй раз придется заплатить уже 10 тыс. рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.

Кроме того, предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования до 40 тыс. рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет.

Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.

При этом нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры, не будут учитываться накопительной системой.

Напомним, в декабре премьер Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока не принято.

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