Мишустин раскритиковал штрафы для автомобилистов в проекте нового КоАП

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Он отметил, что, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тыс. рублей непосильно для многих людей.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», – сказал Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

Также он призвал членов правительства оперативно провести анализ готовящихся в кабмине законопроектов и инициатив на предмет соответствия задачам, которые Владимир Путин обозначил в послании парламенту.

«Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициативу, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом», – пояснил Мишустин.

Премьер уверен, что так можно будет выявить документы, не соответствующие новым задачам и показателям, установленным в нацпроектах. «Считаю, что уже на стадии подготовки решений правительства, ведомственных документов, еще до того, как они окончательно утверждаются, нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс», – подчеркнул Мишустин.

Кроме того, глава правительства отметил важность четкого информирования людей, чтобы они понимали, идет ли речь только о предложениях, которые еще будут доработаны, или уже о конкретных нововведениях.

Мишустин в связи с поручением президента совершить рывок в дебюрократизации поставил кабмину задачу «в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на утверждение «сырые» и не готовые». Премьер подчеркнул, что речь идет о формировании образа государства у людей.

Напомним, в конце января Министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменятся наказания за нарушение ПДД.

Однако это проект раскритиковали. Так, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что ужесточение штрафов не поможет уменьшить количество нарушителей на дорогах, а только спровоцирует ряд других проблем и ухудшит ситуацию в целом.

Не вносить проект нового КоАП в парламент в нынешнем виде просили и в Госдуме.

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