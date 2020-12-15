Чилингаров повторно заразился коронавирусом

Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров повторно заболел коронавирусом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Во второй раз заболел Артур Николаевич Чилингаров. (...) Почему? Потому что первый раз переболел, пришел на работу», – передает его слова ТАСС.

Всего коронавирус повторно выявили у пяти депутатов Госдумы. «У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», – передает заявление Володина РИА «Новости».

На данный момент, по словам председателя Госдумы, переболели, либо находятся в больнице 157 депутатов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент среди федеральных министров есть те, кто болеет коронавирусом, они работают из дома или из больничной палаты.