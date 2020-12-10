Путин рассказал о выявленных случаях коронавируса среди федеральных министров

На данный момент среди федеральных министров есть те, кто болеет коронавирусом, они работают из дома или из больничной палаты, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания президентского совета по правам человека.

«Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать – и из больничной палаты, кстати говоря, и из дома. Я сейчас не буду фамилии называть, но сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом», – передает слова президента РИА «Новости».

Президент отметил, что также многие руководители регионов, региональные министры лечатся по месту жительства. «Там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, кто-то в больнице», – уточнил он.

За минувшие сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом.