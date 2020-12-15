Подозреваемый в убийстве мужчины топором задержан в Ленобласти

Следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного управления СК.

«Следователями СК совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний мужчина», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков нанес мужчине не менее трех ударов топором и девяти ударов ножом.

По информации местных СМИ, 37-летний погибший участвовал в боевых действиях в ДНР и был внесен в список скандального украинского сайта «Миротворец».

Ранее мужчина убил топором жену в торговом центре в Ленобласти.