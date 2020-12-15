КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса

Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а также китайское диагностическое оборудование, включая термографы, сообщили японские СМИ.

Сумма контракта и объем партии препарата неизвестны. Отмечается, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету Asahi.

Термографы будут установлены на границе между Китаем и КНДР с целью постепенного возобновления экономической деятельности между странами.

По данным южнокорейской разведки, в октябре объем внешней торговли с Китаем сократился на 99% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в стране наблюдается дефицит продуктов.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что фонд планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах. Предполагается, что заявки будут поданы в декабре и январе.