Посольство США разъяснило ограничения в работе консульств в России В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России Запрет «Победы» суммировать багаж летящих вместе пассажиров отменен 14 декабря 2020, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Транспортная прокуратура по итогам проверки добилась отмены запрета авиакомпании «Победа» суммировать вес багажа пассажиров, которые летят вместе, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. В соответствии с правилами авиакомпании «Победа», запрещено перераспределение или суммирование веса в рамках нескольких мест багажа. Эти правила опротестовал прокурор. «По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, и пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа», – передает слова Коротковой ТАСС. Напомним, в ноябре 2019 года Ространснадзор провел внеплановую проверку авиакомпании «Победа» и предписал ей изменить правила провоза ручной клади.

