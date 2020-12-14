В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса

Запись на вакцинацию против коронавируса открылась в Москве для работников МФЦ, культуры, сфер торговли и услуг, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в столице стартовала запись на вакцинацию от коронавируса работников центров госуслуг, а также горожан, работающих в сфере культуры, торговли и услуг. Все, кто заняты в этих областях, находятся в постоянном контакте с большим количеством граждан. Поэтому для этих категорий создана возможность первоочередной вакцинации», – передает ТАСС слова Раковой.

Напомним, ранее в понедельник электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Подмосковье.

