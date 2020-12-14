Песков объяснил критику Путина в адрес министров

Президент Владимир Путин остро ставит вопросы, когда речь идет о важных проблемах, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя обращение президента к членам правительства в связи с ростом цен на продукты.

«Президент весьма остро обратил внимание на проблему с ростом цен. В целом когда речь идет о важных проблемах, он достаточно остро ставит вопросы – не только перед правительством, но и перед сотрудниками своей администрации. Это такой рабочий стиль президента», – передает слова Пескова РИА «Новости».



«Вы знаете, что было сформулировано конкретное поручение, которое в настоящий момент исполняется. Вы знаете, что достаточно оперативно премьер [Михаил] Мишустин также распределил участки работы между своими подчиненными в кабинете, поэтому сейчас ждем этого набора мер», – отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, Песков ответил на вопрос о том, связывает ли Путин падение курса рубля и рост цен на продукты. «Главным образом не связаны [падение курса рубля и рост цен], об этом говорил президент, т.е. он говорил, что международная конъюнктура, понятно, оказывает влияние на многие процессы в экономике, но что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания. Вот это трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами», – пояснил пресс-секретарь.



Песков уточнил, что «про курс рубля президент непосредственно не говорил, он говорил про международную конъюнктуру, коронавирусную».



Он призвал дождаться предложенных правительством мер для стабилизации цен на продукты.

«Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, вопрос о стоимости кредитов для аграриев на совещании у Путина не затрагивался. «Этот вопрос на совещании не обсуждался», – сказал он.



«Вопрос стоимости кредитов не только для аграриев, но и для других участников экономической жизни страны, он постоянно ставится, постоянно поднимается. Этими вопросами занимается все-таки макрорегулятор, есть определенная финансовая реальность, в которой мы живем, существуют определенные программы субсидирования в различных областях, которые достаточно эффективно работают», – добавил Песков.

В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.