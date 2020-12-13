Во время стычек сторонников и противников Трампа в США произошла стрельба

В Олимпии (штат Вашингтон, США) устроили стрельбу. В городе произошли столкновения сторонников и противников главы американского государства Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Полиция сообщила, что подозреваемый задержан, о состоянии человека, в которого он стрелял, информации не поступало. В полиции заявили, что «у обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди». Отмечается, что «в течение дня были эпизодические стычки», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Митинг сторонников президента США также прошел в столице страны Вашингтоне, округ Колумбия. Около 2 тыс. человек собралось в двух кварталах от Белого дома. Участники акции поддержали борьбу Трампа за переизбрание. Им противостояло небольшое количество левых активистов. Задержаны 23 человека: шестеро – за нападение на полицию, 10 обвиняются просто в нападении, еще четверо – в беспорядках. Госпитализированы восемь человек, включая двух полицейских.

Напомним, американский Верховный суд отказался рассмотреть иск штата Техас об отмене результатов президентских выборов в четырех штатах США. Трамп заявил, что если учитывать только «законные голоса», то он победил на выборах с большим отрывом.

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