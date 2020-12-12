На американском сегменте МКС произошел сбой электропитания

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел отказ в системе электропитания произошел, часть оборудования отключена.

Из переговоров экипажа с Землей следует, что снаружи американского сегмента станции находится ферма с восемью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА.

Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.

В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов электропитания американского сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, также не работают высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

Ранее сообщалось, что Роскосмос в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии «Луч».