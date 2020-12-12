Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным народного артиста РСФСР Валентина Гафта, скончавшегося в субботу, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», – передает слова Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в ближайшее время Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Гафта.

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство.