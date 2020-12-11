Путин заявил о невозможности запрещать оценку работы органов власти

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что нельзя запрещать выражать критическую оценку работы органов власти.

«Оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно», – цитирует Путина агентство ТАСС.

Мнение о том, что нельзя запрещать критиковать власть, Владимир Путин высказал на встрече с членами Совета по правам человека, где зашел разговор о двух законодательных инициативах, которые находятся на рассмотрении в Госдуме и касаются организации публичных мероприятий.

Путин считает, что рассматриваемые законопроекты следует внимательно изучить администрации президента и правительству, и внести необходимые поправки.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года. Глава государства разъяснил смысл этого закона и пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли данной нормой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле озабочены тем, чтобы закон об оскорблении власти и государственной символики не применялся избыточно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают законы об оскорблении госсимволов.