В Кремле призвали не применять закон об оскорблении власти избыточно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле озабочены тем, чтобы закон об оскорблении власти и государственной символики не применялся избыточно.

«Безусловно», – сказал он, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль, чтобы этот закон избыточно не применялся.

По словам Пескова, ему «не известно о том, что был какой-то анализ правоприменительной практики, который свидетельствовал бы об избыточном применении этого закона», передает ТАСС.

Комментируя публикацию издания Republic.ru, согласно которой за год с момента вступления в силу этого нормативного акта и начала его применения в лидерах оказались оскорбления направленные в адрес непосредственно главы государства, Песков заявил, что не может дать ответа на этот счет, так как не знает, «о чем конкретно идет речь».

«Но президент – это же институт, это верховная власть, это глава государства. Если речь идет об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по тому закону, который у нас действует», – добавил представитель Кремля.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года. В глава государства разъяснил смысл этого закона и пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли данной нормой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают законы об оскорблении госсимволов.