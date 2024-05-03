Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
Глава МИД Аргентины назвала всех китайцев «одинаковыми»
Глава МИД Аргентины Мондино: Все китайцы одинаковые
Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных на радиолокационной базе Китая в аргентинской Патагонии, заявила, что «китайцы все одинаковые».
Вероятное наличие военных на китайской радиолокационной базе в Патагонии вызвало опасение властей США, было проведено расследование, в ходе которого эта информация не подтвердилась, сообщила Мондино в интервью газете Clarin, передает ТАСС.
«Те, кто участвовал в расследовании, не установили, что там были военнослужащие. Это китайцы, они все одинаковые», – сказала министр.