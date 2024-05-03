  • Новость часаНа Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французы посоветовали Макрону не становиться Наполеоном
    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов
    Премьер Грузии выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию
    Ивлеева прокомментировала «голую вечеринку» словами «не в то время, не в том месте»
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации, решили передавать на нужды СВО
    Парады 9 Мая пройдут в 25 городах России
    МЧС предупредило о заморозках в Москве и Подмосковье
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    5 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    3 мая 2024, 14:23 • Новости дня

    Глава МИД Аргентины назвала всех китайцев «одинаковыми»

    Глава МИД Аргентины Мондино: Все китайцы одинаковые

    Глава МИД Аргентины назвала всех китайцев «одинаковыми»
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных на радиолокационной базе Китая в аргентинской Патагонии, заявила, что «китайцы все одинаковые».

    Вероятное наличие военных на китайской радиолокационной базе в Патагонии вызвало опасение властей США, было проведено расследование, в ходе которого эта информация не подтвердилась, сообщила Мондино в интервью газете Clarin, передает ТАСС.

    «Те, кто участвовал в расследовании, не установили, что там были военнослужащие. Это китайцы, они все одинаковые», – сказала министр.

    2 мая 2024, 20:22 • Новости дня
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал автором идеи и одним из организаторов «Центра российских исследований» в Тель-Авиве, рассказал экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом).

    В центре начнется научное изучение проблем российской современности, сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.

    Среди тех, кто будет сотрудничать с центром, заявлены публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (оба признаны в России иноагентами), заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, писатель Александр Архангельский.

    «Россия второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», – прокомментировал Чубайс новый проект Венедиктову.

    Ранее Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.

    Коментарии (136)
    2 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России

    МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российской территории.

    Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».

    Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

    Коментарии (16)
    2 мая 2024, 17:22 • Новости дня
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Путин заставил немецкие танки прогнуться, об этом пишет немецкая газета Bild, рассказывая об открывшейся в Парке Победы в Москве выставке трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.

    Выставленный на Поклонной горе в Москве танк Leopard 2A6 стал звездой выставки трофейной западной военной техники наряду с немецким БМП Marder 1A3 и американским Abrams M1A1, пишет Bild. Издание отмечает, что «гордый ствол» трофейного Leopard 2A6 с помощью огромной гири был наклонен вниз, чтобы придать танку побежденный вид. 

    Издание называет выставку в Москве «символом поражения украинской армии»: «Путин заставил немецкие танки прогнуться». Отмечается, что сейчас в боевой готовности у ВСУ находится только половина из 20 с лишним высокотехнологичных танков Leopard 2A6, переданных Киеву Германией и Португалией.

    «Остальные были настолько сильно повреждены или имеют такой износ, что больше не могут быть использованы армией Украины», – отмечает газета.

    Заметка сопровождалась видео, как перед зрителями выставки трофейной натовской техники подбитому танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло с помощью подъемного крана. Позднее видео убрали из материала, а заголовок материала, который можно перевести как «Путин погнул немецкие танки» или «Путин заставил немецкие танки прогнуться», поменяли на «Путин погнул дуло танка «Леопард-2».

    Ранее на выставке продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

    Коментарии (33)
    2 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

    Телеведущая Елена Ханга: Пенсия 23 тыс. рублей, но работа кипит

    Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
    @ Виталий Смольников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Популярная в прошлом телеведущая Елена Ханга, несмотря на скромную пенсию в 23 тыс. рублей, продолжает активно работать, сообщили СМИ.

    Ханга в последнее время редко появляется на экранах. Она признается, что после головокружительной карьеры на телевидении даже подумывала уйти из профессии, чтобы посвятить себя воспитанию дочери Елизаветы-Анны, которая родилась в 2001 году, передает Пятый канал.

    Несмотря на то, что звезда уже не так популярна, как раньше, она не унывает и продолжает активно работать. «Я пенсионерка, пенсия моя известна – 23 тыс. рублей, а у нее там 400 долларов наличными в месяц. Каждый раз, когда она требует с меня очередной гаджет, я ей говорю: «Что ты к пенсионерке пристаешь? У тебя уже есть свои деньги», – рассказывала Елена в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

    Сейчас Елена ведет собственный YouTube-проект «ХАНГость», где интервьюирует деятелей культуры и искусства. Два года назад она была ведущей шоу «Просто такая генетика», а также участвовала в проекте «Наследники и самозванцы».

    Коментарии (21)
    2 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине зафиксированы удары по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, об этом сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

    По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».

    Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.

    Коментарии (26)
    2 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    @ Алексей Фурман/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти должны начать «наступательную украинизацию» страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    «Наступательная украинизация» подразумевает «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», заявил Креминь, его слова приводит офис языкового омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    Сейчас же, по словам Креминя, на Украине идет «оборонительная» украинизация. При этом омбудсмен не уточнил, что имел в виду.

    Ранее на Украине насчитали три школы, изучающие русский язык.

    Коментарии (40)
    2 мая 2024, 19:30 • Новости дня
    Уехавшим из России иноагентам предложили купить часть Монголии
    Уехавшим из России иноагентам предложили купить часть Монголии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Анастасия Казанцева (признана иноагентом в РФ) предложила покинувшим Россию иноагентам создать «альтернативное государство», которое могло бы располагаться на территории Монголии, так как у нее «свободной земли много».

    Об этом Казанцева написала на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). Журналистка считает, что для нового государства нужны люди,  и территория, на которой они будут жить. Данной территорией может стать Монголия, ведь там проживает мало населения. Часть ее территорий «можно выкупить или взять в долгосрочную аренду», считает Казанцева.

    По ее мнению, около трети уехавших из России поддержали бы эту идею: «Вайб тут примерно такой, как у возвращения в Израиль у рассеянного еврейского народа, но наше большое преимущество в том, что нам не принципиален Иерусалим».

    Публикацией Казанцевой поделилась телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ). «Все вновь убывшие обязательно задаются этим вопросом», – написала она.

    Впрочем, другие пользователи высмеяли предложение Казанцевой. «Начать с поездки в Монголию, обязательно зимой. Станет немного понятно, почему там людей мало», – написала Анастасия Бакулина из Новосибирска..


    Коментарии (52)
    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

    Коментарии (23)
    2 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Газпром назвал сумму чистого убытка в 2023 году

    Газпром сообщил о чистом убытке в 629 млрд рублей за 2023 год

    Газпром назвал сумму чистого убытка в 2023 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чистый убыток ПАО «Газпром» по итогам 2023 года составил 629 млрд рублей, что в два раза больше, чем убыток в 319,4 млрд рублей годом ранее.

    Выручка снизилась на 27% до 8,541 трлн рублей с 11,673 трлн рублей в 2022 году. Показатель EBITDA упал на 51% до 1,765 трлн рублей с 3,634 трлн рублей. При этом капитальные вложения выросли на 10% до 3,119 трлн рублей с 2,842 трлн рублей, передает ТАСС.

    Сообщается, что выручка от продажи газа сократилась вдвое до 3,125 трлн рублей. Убыток от продаж составил 363,7 млрд рублей против 1,935 трлн рублей прибыли в 2022 году.

    Коментарии (26)
    2 мая 2024, 18:14 • Новости дня
    На Западе назвали возможные действия России в случае изъятия активов

    Reuters: Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов в ответ на заморозку своих

    На Западе назвали возможные действия России в случае изъятия активов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов, сообщили СМИ со ссылкой на экспертов.

    Управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев в интервью Reuters отметил, что ограничение движения капитала может привести к конфискации активов на счетах типа C. По его словам, также возможно, что Россия введет ограничения на движение внебиржевых активов, пишет «Коммерсантъ».

    Другой источник, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что конфискация активов может стать ответом на отказ иностранных инвесторов от участия в «обмене активами».

    Ранее сообщалось, что Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

    В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

    Коментарии (31)
    3 мая 2024, 11:44 • Новости дня
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), который планировал совершить серию терактов на военных и энергообъектах в Московском регионе и Ленинградской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

    В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.

    Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

    Коментарии (12)
    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

    Коментарии (14)
    2 мая 2024, 16:15 • Новости дня
    Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России

    Bloomberg: Возвращение релокантов в Россию ускоряет рост экономики страны

    Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика ускоряет рост по мере возвращения уехавших из страны после начала СВО россиян, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году, передает ТАСС.

    Это объясняется тем, что уехавшие россияне зачастую получают зарплату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Также возвращение релокантов останавливает отток капитала и стимулирует сферу услуг внутри страны.

    Между тем, по данным фирмы Finion, предоставляющей миграционные услуги, в Россию вернулись около 40-45% уехавших в 2022 году.

    За рубежом все больше граждан России сталкиваются со сложностями в поисках работы, а также в бытовой сфере, кроме того, в отношении них проявляется ксенофобия.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как идея эмиграции лишилась главного мифа.

    Коментарии (44)
    2 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отклонил приглашение направиться с визитом в США из-за предусловия приглашающей стороны остановить обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил МИД Грузии в четверг вечером.

    Приглашение с предусловием «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и доверии», заявил МИД.

    Коментарии (21)
    2 мая 2024, 15:52 • Новости дня
    Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Основатель Telegram Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Дуров рассказал о своих украинских корнях
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своем интересе к украинскому языку, который возник еще в подростковом возрасте.

    В посте в своем Telegram-канале он отметил, что его мать родилась на Украине, поэтому с детства он был очарован лингвистическими различиями и сходствами между украинским и русским языками.

    В 2008 году Дуров, будучи одним из создателей «ВКонтакте», запустил первую версию соцсети с украинским языком, чтобы «предоставить миллионам пользователей с Украины свободу в их действиях». «Для этого мне пришлось переписать большую часть кода «ВКонтакте», – приводит слова бизнесмена РБК.

    После этого он в течение нескольких месяцев использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». В результате этой работы Дуров «неизбежно немного выучил украинский язык».

    После 2022 года он начал изучать язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре Telegram-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.

    Дуров подчеркнул, что знание языка позволяет ему быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения.

    Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, отметил Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», – заключил он.

    Коментарии (35)
    Главное
    Шойгу: ВСУ в апреле теряли до 1 тыс. человек ежесуточно
    В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром
    Эксперты поспорили о сроках выхода американского контингента из Нигера
    Грузия напомнила Парижу о «брутальных» действиях французского спецназа на митингах
    СК начал проверку сообщения о выселении мигрантом семьи пропавшего на СВО бойца

    Китай попал под американский удар по российскому СПГ

    США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты. Четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда. Удар по Китаю, как третьей задействованной стороне в этой истории, именно сейчас не случаен. За что Вашингтон наказывает Китай и как это скажется на судьбе российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы посоветовали Макрону не становиться Наполеоном

    «Как я уже говорил, я ничего не исключаю, потому что мы выступаем против того, кто сам не исключает ничего». Такими словами президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое желание отправить французские войска на Украину, но при соблюдении двух условий. Однако французов не заинтересовали эти условия. Они обратили внимание на другое. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская коррупция ускорила отступление ВСУ

    Российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Западные СМИ объясняют этот успех развалом украинских инженерных войск, из-за чего ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции. Так ли это на самом деле и как в нынешних условиях противник намерен выстраивать оборону в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............