Лондонский суд перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США

Суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США на 15 марта, сообщил адвокат предпринимателя Алекс Бейлин.

«Заседание суда вновь отложено. Новое слушание состоится 15 марта, чтобы определить дальнейший ход рассмотрения дела», – передает ТАСС слова адвоката.

Дело Тинькова должны были рассматривать в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 11 декабря, при этом первоначально рассмотрение дела было запланировано на конец апреля. Слушание переносится уже в шестой раз, уточняется в сообщении.

Представитель Тинькова также заявил, что после операции по пересадке стволовых клеток у бизнесмена, страдающего острой формой лейкемии, начались осложнения. По словам Бейлина, шансы на выживание Тинькова составляют 40-50%.

«Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», – сказал он.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Ранее сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.

Тиньков сообщал, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.