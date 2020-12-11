Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 неуважением к партнеру по НАТО

Санкции Вашингтона против Анкары являются неуважением к важному партнеру по Североатлантическому альянсу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Применение санкций CAATSA против Турции являются неуважением к очень важному партнеру по НАТО», – заявил Эрдоган, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести санкции в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400. По данным Reuters, санкции затронут управление оборонной промышленности Турции и его главу Исмаила Демира. Высокопоставленный турецкий источник заявил, что эти санкции навредят двусторонним отношениям Анкары и Вашингтона.

Напомним, в конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.