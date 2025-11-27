Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке инфраструктуры для увеличения числа американских военнослужащих, отметив уже начатую работу.
О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.
На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.
Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.