Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США

В Польше начали готовить военные базы к росту численности войск США

Tекст: Тимур Шайдуллин

О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.

На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.

Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.



