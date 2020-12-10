Путин указал на влияние пандемии на отношения между государством и гражданином

Пандемия коронавируса стала непростым испытанием для всего мира и привела к тому, что были переосмыслены ключевые принципы социального общения, в том числе отношения между государством и гражданином, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что Совет, как и другие правозащитные организации страны, вносит вклад в дело защиты прав и свобод гражданина. По оценке президента, это чрезвычайно важная и благородная миссия, которая требует знаний, терпения, решительности и кропотливого труда, передает ТАСС.

«Пандемия стала для нашей страны, да и для всего мира, непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения, отношения между государством и гражданином. Это также приобрело новое измерение», – сказал он.

Глава государства напомнил, что в борьбе с общей угрозой объединились представители почти всех уровней власти, волонтеры, некоммерческие организации, тысячи неравнодушных и ответственных граждан.

При этом люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в реализации прав в здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных.

Как считает президент, со стороны государства важно «ясное понимание того, что происходит, того, что необходимо», а также профессиональная экспертиза. Он отметил, что Совет уже многое сделал в этом направлении, в том числе представил доклад об опыте эпидемии с точки зрения сохранения прав и свобод гражданина.

Путин также поблагодарил членов СПЧ за активное участие в работе над поправками к Конституции: «Совет внес свою лепту в эту работу, и я хочу выразить слова благодарности вам за это, а также за содействие в реализации прав граждан в ходе общероссийского голосования».

Ранее Путин оценил влияние пандемии на систему образования.