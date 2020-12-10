Путин поздравил RT с 15-летним юбилеем

Президент Владимир Путин в видеообращении поздравил коллектив информационного телевизионного канала RT с 15-летием запуска вещания, пожелав коллективу медиахолдинга хорошего развития, смелости, дерзости и успехов.

«15 лет назад в этот день вышел в эфир самый первый в России международный новостной телеканал – RT. Тогда еще трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит, обогатит, сделает более многообразной глобальную информационную повестку. Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», – заявил Путин, обращение которого размещено на сайте Кремля.

По словам президента, успех канала заключается в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, «а ей исторически присуще неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции».

«Неслучайно, что канал плодотворно сотрудничает с настоящими «звездами» мировой политики, общественными деятелями, представителями средств массовой информации из разных государств мира. Вы не боитесь задавать неудобные вопросы, даете площадку для острой дискуссии, для разных, порой неудобных точек зрения, предоставляете своей многонациональной аудитории самые свежие, актуальные, объективные факты о том, что происходит в России и в мире. В новостных программах, в интересных, познавательных медиапроектах предлагаете богатую, разнообразную «палитру» мнений, взглядов, оценок», – заявил президент.

Он выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной, качественной работе журналистов, редакторов, операторов голос RT будет, как и прежде, слышен на всех континентах Земли. Путин пожелал каналу и всему коллективу медиахолдинга хорошего развития, смелости, дерзости и успехов.

Тем временем сам RT к своему 15-летию представил ролик «Зеленая угроза». «15 лет назад в мире появилось новое «оружие» массовой коммуникации – RT. О нем говорят, его любят и ненавидят, ему пытаются подражать! Канал собрал более 12 млрд просмотров «вредоносного» контента на YouTube», – говорится в описании к ролику.

Видео представляет собой «памятку на случай попадания RT в глаза, уши и мозги».