Зеленский заявил о готовности Киева к новому разведению войск в Донбассе

Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе, разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», – приводит текст сообщения офиса президента Украины ТАСС.

Зеленский выразил мнение, что наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру в Донбассе можно достичь путем прямых переговоров лидеров государств – участников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция).

При этом он обвинил Россию в противодействии мирному процессу. «Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», – выступил с утверждением Зеленский.

Президент Украины особо отметил, что, несмотря на сложности, впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня в Донбассе, который длится с 27 июля. «Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских», – добавил Зеленский. Кроме того, по его словам, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов с неподконтрольных Киеву территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) с центрами предоставления административных услуг. «Этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально», – утверждает Зеленский.

Накануне министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова призвала Париж и Берлин отреагировать на лживые заявления Киева, а представителей Украины «задуматься наконец-то о необходимости вести диалог со второй стороной – представителями Донбасса, без которого ни один саммит «нормандской четверки» ни на йоту не приблизит реальное урегулирование конфликта».

В прошлую среду по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отказ Франции и Германии от участия в неформальной встрече СБ ООН стал поводом для сомнений в целесообразности новых «нормандских» саммитов со стороны постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с нежеланием Киева выполнять свои обязательства в соответствии с минским «Комплексом мер» и договоренностями «нормандского формата», а также раскритиковали Берлин и Париж за потакание деструктивной линии украинских властей.