Россияне поддержали право отзывать согласие на использование персональных данных Название криптовалюты Facebook изменилось Симоньян попросила российских IT-гигантов помочь СМИ 1 декабря 2020, 18:54 Текст: Елизавета Булкина

Отечественные IT-гиганты могут создать превосходящие западные аналоги платформы, чтобы помочь российским СМИ отстоять свои права и сохранить информационный суверенитет, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян на круглом столе «Двухцветный мир: борьба за правду». «Усилий государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией, (…) даже если все это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало, потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче», – передает ее слова РИА «Новости». Симоньян отметила, что восточный мир уже «рванул далеко вперед» по сравнению с технологиями YouTube, Instagram или WhatsApp. В качестве примера она привела китайские платформы. «Это надо сделать, присоединить к этому усилия государства, и тогда через год, максимум через два мы с вами и не вспомним, как мы справедливо волновались и переживали о том, что информационное пространство нашей страны нами утрачено и утерян информационный суверенитет», – сказала главред RT. В свою очередь секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир поддержал идею создания собственных платформ, альтернативных западным, отметив, что «это вопрос не одного дня, это вопрос не одного года, это вопрос не одного рубля». «По сути дела, и Google, и интернет-гиганты, и все площадки – это транснациональные корпорации. И транснациональные корпорации, и монополисты понимают только один язык. Они не понимают языка воззвания, гневных писем, протестов со стороны общественных организаций, хотя это тоже необходимо делать, это тоже нужно. Они понимают финансовый не урон, но финансовую претензию. (...) Это нужно делать, это нужно делать постоянно, это нужно делать планомерно. Вода камень точит», – считает Шафир. Он также призвал применять жесткие меры в отношении западных IT-площадок и интернет-корпораций. «Какие-то репрессивные действия, здесь, безусловно, их надо проводить. С точки зрения того, как отвечать на тот же американский FARA, The Foreign Agents Registration Act, который с 1940-х годов уже очень активно используется (...) финансово ударить по Google мы не сможем. Потому что (...) мировая доля YouTube одного – порядка 16 млрд долларов чистой выручки», – сказал Шафир. Секретарь СЖР также призвал активно использовать международные профессиональные и общественные институты, для защиты прав журналистов как трудящихся людей. «Если говорить о практических шагах, я бы предложил активизировать работу представителей наших соответствующих органов, наших соответствующих структур, в том числе некоммерческого сектора, негосударственного сектора на активном продвижении идеи, что права наших СМИ нарушают грубо, цинично, ежедневно», – призвал Шафир. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено. Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом. Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях. Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.