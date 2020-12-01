Министр обороны Армении призвал оперативнее реагировать на кризисные ситуации в ОДКБ

Глава министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о необходимости более оперативного реагирования на кризисные ситуации в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе заседания совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности Арутюнян проинформировал коллег о ситуации в Нагорном Карабахе, особо коснувшись вопроса сокращения сроков реализации механизмов реагирования на кризисные ситуации в государствах-членах ОДКБ», – передает РИА «Новости» заявление минобороны Армении.

В ведомстве добавили, что Арутюнян «уделил особое внимание усилиям Российской Федерации, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, процессу и эффективности российской миротворческой миссии в Карабахе, особо коснувшись действий гуманитарного характера». Арутюнян отметил важность поиска и обмена телами погибших военнослужащих и пленными.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах. Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.