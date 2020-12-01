Премьер Японии захотел скорейшего подписания мирного договора с Россией

Япония намерена двигаться к решению территориального вопроса с Россией, заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга, отметив, что желает решить этот вопрос как можно скорее.

Суга заявил, что в ходе сентябрьского разговора с президентом России Владимиром Путиным он «передал свое намерение поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

«Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», – добавил он.

Со своей стороны мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьер-министра проводить «сильную дипломатию», направленную на заключение мирного договора с Россией.

Суга также добавил, что преисполнен желанием решить данный вопрос как можно скорее, учитывая, что уже 75 лет прошло после окончания Второй мировой войны, а ни решения территориального вопроса, ни мирного договора с Россией до сих пор нет.

Напомним, в ноябре глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.

Перед этим Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Мэр Курильска указывал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России.