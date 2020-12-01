Модель задержали за убийство мужа в Петербурге

В Санкт-Петербурге модель убила мужа из ревности, возбуждено уголовное дело, сообщили СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «78», 28 ноября в полицию поступило сообщение от службы скорой помощи, что в квартире дома по Гагаринской улице мужчину ранили ножом. Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия задержали жену мужчины – 25-летнюю жительницу Московской области. Как выяснилось, она ударила супруга ножом из ревности.

На следующий день он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится в изоляторе.

Напомним, в октябре жительница Санкт-Петербурга, расчленившая труп мужчины, была освобождена в связи с переквалифицированием обвинения.