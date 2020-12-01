Путин поздравил Хазанова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова, отметив, что секрет его успеха – это артистический темперамент, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин пишет, что Хазанов, отмечающий во вторник 75-летие, является человеком «незаурядного и многогранного дарования», который пользуется «искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа».

«Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант», – написал российский лидер.

Геннадий Хазанов – известный российский актер и телеведущий, художественный руководитель Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии России, в 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.