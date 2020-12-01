РЛС «Контейнер» подтвердила способность засекать «невидимки» за тысячи километров

Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» подтвердила способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности («стелс»), сообщили в пресс-службе АО «РТИ».

«РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС «Контейнер» были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Загоризонтные РЛС «Контейнер» создаются НПК «НИИДАР» (входит в АО «РТИ») и предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Станции работают на принципе отражения радиоволн от ионосферы Земли.

Напомним, в марте источник в ОПК сообщил, что вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер» развернут под Калининградом, станция сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию.