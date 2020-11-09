Экс-глава Минприроды назначен первым замруководителя избирательного штаба ЕР

Бывший министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин станет первым заруководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму, а также займется вопросом переформатирования партийного проекта «Чистая страна».

«Дмитрий Кобылкин станет первым замруководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Он будет участвовать в подготовке Народной программы партии, заниматься экологическими и инфраструктурными проектами», – говорится в сообщении на сайте партии.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, направления, которые предложено возглавить Кобылкину, требуют качественных и выверенных решений.

«В первую очередь, речь идет о подготовке предвыборной программы партии и других связанных с новым электоральным циклом проектах. Как отметил Андрей Турчак, «Единая Россия» уже около двух лет готовится к выборам в Госдуму, и начала на эту работу с XIX Съезда партии – он состоялся в 2019 году», –отмечается в сообщении.

Также Кобылкин будет курировать вопросы, знакомые ему по деятельности в Минприроды.

«Отдельно я попросил Дмитрия Николаевича заняться вопросами экологии, природных ресурсов, земельными отношениями. Как с точки зрения корректировки законодательства, так и в виде предложений, что нам надо делать «на земле», в наших регионах и муниципалитетах. Наш партийный проект «Чистая страна» должен быть переформатирован так, чтобы мы дали гражданам ответы и решения по всем волнующим вопросам в сфере экологии: вода, воздух, лес, почва, полезные ископаемые, дикие и домашние животные и многое другое. Работы очень много. Дмитрий Николаевич будет плотно работать с депутатами Госдумы, сенаторами, нашими однопартийцами в регионах. Нам важно дойти до каждого человека», – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета добавил, что Кобылкин всегда участвовал в проектах партии, и напомнил, о сотрудничестве «Единой России» с Минэкологии в вопросах защиты окружающей среды. «Принципиальная позиция, знания и опыт экс-главы Минприроды «позволили принять больше количество важных и полезных законов в сфере экологической безопасности», – подчеркнул Турчак.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.