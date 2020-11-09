Экс-лидер Косова не согласился с выдвинутыми против него обвинениями

Бывший «президент» непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, что не признает выдвинутые против него Специальным судом по Косову обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

«Я не согласен с выдвинутыми в отношении меня обвинениями», – передает его слова ТАСС.

Напомним, после утвержденного обвинения Специального суда в Гааге за военные преступления 1998–1999 годов Тачи подал в отставку и вылетел в Гаагу, он задержан. Специальная прокуратура по Косово подозревает его в совершении военных преступлений. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил газете ВЗГЛЯД, что на Тачи, «по-видимому, надавили главные спонсоры проекта Косово – Германия и Австрия».