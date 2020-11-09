Названо местонахождение открывшего стрельбу под Воронежем солдата

Солдат-срочник Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме Балтимор в Воронежской области, не покидал территорию части, сообщили в правительстве региона.

«По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал», – говорится в сообщении правительства во «ВКонтакте».

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова.

«Макаров... проживающий в городе Воронеж... застрелил водителя и дежурного по полку. Скрылся на территории (части – ред.) с оружием: пистолет ПМ, возможно, два магазина. Оружие сотрудника, дежурного по части», – говорится в оперативной ориентировке.

По информации СК, 20-летний Макаров «с целью завладения табельным оружием, используя топор», убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план «Перехват».

Ранее власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы.