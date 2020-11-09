СК официально назвал имя открывшего стрельбу под Воронежем солдата

Рядовой Антон Макаров подозревается в убийстве трех человек и хищении оружия в воинской части в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Макаров находится в бегах, ему грозит пожизненный срок заключения.

По данным следствия, рядовой зарубил офицера топором, чтобы завладеть оружием, после чего расстрелял сослуживцев: двое погибли, еще один ранен.

Между тем СМИ показали фото сбежавшего срочника Макарова.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв.