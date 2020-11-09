Названы ошибки при тестировании на коронавирус

Неверные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны с несколькими ошибками как медиков, так и пациентов, сообщили представители российских лабораторий.

По словам заместителя гендиректора «Лабораторной службы Хеликс» Дарьи Горякиной, предписано брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки, в случае забора материала только из ротоглотки или из носа – возможен ложный результат, передает РБК.

Перед тем как брать пробу, необходимо обработать руки антисептиком, а затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, а на левую – неиспользованный, уточнили в пресс-службе лаборатории «Гемотест».

Горякина добавила, что также при взятии мазка важна стерильность зондов и пробирок, с помощью которых берется мазок.

При взятии теста врач не должен касаться палочкой щек, языка, десен или губ. Медиком должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. В конце процедуры сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обязательно обламывает ее и закрывает пробирку.

Отмечается, что пробирки должны помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость и транспортироваться в холодильнике или термосумке.

Пациентам не рекомендуется употреблять пищу или напитки перед взятием материала, а также чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.

По словам главврача медцентра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, есть разные способы тестирования на COVID-19: тесты на разные виды антител и мазок ПЦР. Он пояснил, что все они эффективны, но необходимо правильно применять их в нужное время.

Мазок ПЦР берут сразу после контакта с больным коронавирусом человеком и в течение двух недель после проявления симптомов. А на антитела смысл проводить исследование только на седьмой-десятый день болезни.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев.