Минздрав назвал процент ошибочных тестов на коронавирус

Тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», – цитирует РИА «Новости» Авдеева.

Он подчеркнул, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат. По словам Авдеева, в некоторых ситуациях нужно сдать тест повторно, но такое решение должен принимать врач.

Также врач рассказал, что инкубационный период коронавируса длится от двух до шести дней. Заразным пациент остается еще 10-20 дней после появления симптомов в зависимости от тяжести течения заболевания, передает ТАСС.

«В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <...> до 20 дней», – сказал он.

При этом Авдеев отметил, что в редких случаях положительный результат анализа может выявляться довольно долго, иногда до двух месяцев. При этом, по его словам, это «не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным».

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 19 404 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания.