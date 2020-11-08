Лодка с 24 мигрантами перевернулась у берегов Греции

Около острова Самос перевернулась лодка с 24 мигрантами, спасатели нашли тело ребенка, сообщили греческие СМИ.

В результате происшествия без вести пропали шесть человек, передает ТАСС со ссылкой на AMNA.

Уточняется, что погибший мальчик был обнаружен в районе мыса Прасо. Там же были подобраны еще 11 беженцев и мигрантов – их доставили на берег. Пожарной службой на востоке острова были обнаружены еще шесть иностранцев.

В начале марта рядом с греческим островом Лесбос перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погиб ребенок. Летом в Великобритании задержали 125 мигрантов, переплывших Ла-Манш.