Заместители главы Карелии заразились коронавирусом

Первый заместитель главы Карелии – премьер-министр правительства республики Александр Чепик и замглавы Карелии Александр Пшеницын заразились коронавирусом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «сегодня ситуация с коронавирусом в республике непростая, но контролируемая».

«Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии - премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику, (...) заместителю главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну», – добавил он.

Глава республики также сообщил, что было увеличено число коек для пациентов с коронавирусом в лечебных учреждениях: «С 6 ноября их стало на 60 больше. Всего в республике сейчас 842 койки для лечения COVID-19, и треть из них пока остается свободной».

Ранее вице-премьер правительства Карелии, возглавляющий оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе, Игорь Корсаков заразился COVID.

На 8 ноября суточный прирост новых случаев коронавируса в Карелии составил 312 – максимальный показатель за все время. По данным оперштаба, всего в Карелии выявили 7935 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4748 пациентов, умер 61 человек.

Напомним, COVID-19 был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.