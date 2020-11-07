Экс-президенты США от демократов поздравили Байдена с победой

Бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер поздравили кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах главы государства.

«Когда подсчитают все голоса, избранный президент Байден и избранный вице-президент [Камала] Харрис одержат решительную победу исторического масштаба», – заявил Обама, передает ТАСС. При Обаме Байден был вице-президентом.

«Теперь у нас есть избранные президент и вице-президент, которые будут служить всем нам и объединят нас», – отметил Клинтон.

«Мы гордимся их успешной предвыборной кампанией и с нетерпением ждем позитивных изменений, которые они привнесут», – добавил Картер.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах. Действующий президент также отказывается признавать, что он проиграл, но большинство мировых лидеров уже адресовали свои поздравления Байдену. Также с победой Байдена поздравил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.