Трамп впервые после выборов покинул Белый дом

Американский лидер Дональд Трамп начал играть в гольф на фоне подсчета голосов на президентских выборах, сообщили журналисты пула главы государства.

Кортеж Трампа выехал из Белого дома и приехал в принадлежащий ему гольф-клуб, где президент начал играть в гольф, сообщили журналисты пула, передает РИА «Новости».

В Вашингтоне установилась теплая и ясная погода, синоптики обещают до плюс 23 градусов. В пресс-пуле Трампа добавили, что президент впервые после проведения выборов покинул Белый дом, сообщает ТАСС.

В субботу Трамп сообщил, что он выиграл на выборах «с большим отрывом». Он также заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены. Также в Сети распространилось видео, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».