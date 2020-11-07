Полиция задержала стрелявшего в священника в Лионе

Французские правоохранители задержали в пятницу мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на священника в Лионе, сообщили местные СМИ.

Задержанный – 40-летний гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в церковнослужителя из мотивов мести за роман священника со своей женой, пишет Le Parisien.

Вместе с мужчиной была задержана его 35-летняя жена – она россиянка. В разговоре с полицейскими подозреваемый сообщил, что не имел намерений убивать жертву. Согласно его показаниям, он избавился от орудия преступления в районе набережной Соны в первом округе Лиона. Во время обыска в доме задержанного правоохранители нашли оружие, однако не то, из которого были произведены выстрелы. Отмечается, что мужчина уже привлекался за вождение без прав и незаконном хранении оружия. Супруга задержанного рассказала, что ничего нет знала о намерениях мужа.

Напомним, нападение на священника было совершенно в конце октября. В него выстрелили, когда он закрывал церковь. Злоумышленник произвел минимум два выстрела, священник получил тяжелые ранения.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Правоохранители находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.