Лукашенко обещал принять конституцию «без ломки и катастроф»

Новая конституция будет принята в Белоруссии без потрясений, считает президент страны Александр Лукашенко.

«Новую конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф – белорусам это не надо», – цитирует Лукашенко БелТА.

Президент отметил, что работа над документом идет уже не первый год. По его словам, представленные ему два проекта конституции были слишком мягкими и не отвечающими интересам общества. Третий вариант Лукашенко предложил сделать более радикальным, подчеркнул белорусский лидер.

«Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать», – заявил президент.

«Мы сейчас формируем план наших дальнейших действий, собираем всю информацию. Когда мы ее соберем к всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами, и уже должны быть наметки нового проекта конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ – это те проблемы, которые мы поднимаем снизу, – подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

25 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.