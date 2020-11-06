Минздрав назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах России У служебной BMW Оверчука в ДТП оторвало заднее колесо 6 ноября 2020, 22:51 Текст: Антон Антонов

Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, сообщил источник в правоохранительных органах. Как заявил источник ТАСС, ДТП произошло из-за того, что «водитель «Таврии» не справился с управлением». «Таврия», по словам источника, «вылетела на разделительную полосу, где столкнулась с Nissan и машиной вице-премьера Оверчука». От удара у служебной BMW Оверчука оторвало заднее колесо, машину развернуло поперек дороги. Оверчук находился на пассажирском сиденье BMW. Его пресс-секретарь Андрей Матвеев сообщил, что вице-премьер «пострадал, находится в ЦКБ», передает РЕН ТВ. Напомним, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве.

