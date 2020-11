СМИ сообщили о планах Трампа не признавать поражение на выборах Американские СМИ пересмотрели голоса выборщиков за Байдена 6 ноября 2020, 20:53 Текст: Абдулла Шакиров

Некоторые американские СМИ в пятницу сократили количество голосов членов коллегии выборщиков, которые, по их данным, были отданы кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену. В четверг газеты The New York Times и телеканалы NBC, ABC и CNN сообщали, что у Байдена 264 голоса выборщиков, сейчас, по их оценкам, он набрал 253 голоса, передает ТАСС. Также СМИ сократили число голосов выборщиков и у действующего президента Дональда Трампа – с 214 в четверг до 213 в пятницу. Данные агентств Associated Press и телеканал Fox News не поменялись: они сообщают, что в Аризоне Байден одержал победу, заручившись поддержкой 11 выборщиков. Уточняется, что для победы в выборах кандидат должен набрать не менее 270 голосов членов коллегии. Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.