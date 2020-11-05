МИД пожелал США избежать беспорядков после выборов

Россия надеется, что Соединенные Штаты по итогам выборов главы государства смогут избежать массовых беспорядков, сообщило российское министерство иностранных дел.

Москва внимательно наблюдает за подведением итогов американских выборов, и надеется, что в США определят президента в соответствии с конституцией страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Мы внимательно следим за подведением итогов прошедших в США всеобщих выборов, в ходе которых избираются глава государства, 35 сенаторов, полный состав Палаты представителей и губернаторы 11 штатов», – сказала она.

«Как мы понимаем, по состоянию на текущий момент победитель пока не выявлен. Кандидаты идут вровень и с минимальным отрывом. Мы обратили внимание на то, что и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили об уверенности в своей победе. Действующий президент публично говорит о возможных фальсификациях и намерении инициировать судебные иски в целом ряде штатов, где предварительные итоги подсчета голосов ему представляются сомнительными. Учитывая эти обстоятельства, следует ожидать, что процесс определения результатов может затянуться», – добавила Захарова.

По ее словам, важным этапом выборов станут голосование членов коллегии выборщиков 14 декабря, а также утверждение их итогов Конгрессом США в январе 2021 года.

Она подчеркнула, что российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с любым победителем президентских выборов в США.

Напомним, в США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.