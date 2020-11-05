У половины россиян диагностировали ожирение

Половина населения России страдает от ожирения или избыточной массы тела, у женщин это встречается чаще, заявил главный внештатный диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Тутельян в интервью на площадках ТАСС, портала «Будущее России. Национальные проекты» и АНО «Национальные приоритеты» в онлайн-формате заявил, что в России «в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела, ожирение, а где-то в деревнях – там и 60%», передает ТАСС.

«У нас половина – ожирение, еще 15-20% – избыточная масса тела явная. (...) У женщин чуть выше (показатель), это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом», – добавил медик.

Тутельян подчеркнул, что в России избыточную массу тела в первые два года жизни имеют 26% детей и 20% – ожирение.

«В отдельных местах, не везде. В среднем это меньше, порядка 6%, но это тоже очень много. Среди школьников это тоже где-то около 20% – избыточная масса тела», – сказал он.

Тутельян указал, что колбасы, сосиски и сардельки содержат по составу примерно до 30% жира, поэтому полезнее употреблять в пищу обычное мясо: «Если от нативного мяса ты можешь жир отрезать и не есть, здесь он дает вкус, консистенцию. Мы его с удовольствием едим, не замечая. В этом плане мы должны научить людей разбираться, что почем в калориях, по химическому составу».

Он отметил, что человеку необходимо получать в день около 100 граммов белка, источник которого не так важен.

«Что является источником белка – мясо, рыба, молоко, молочные продукты, яйца. Вот основные источники белка, они должны быть в нашем рационе постоянно», – подчеркнул он.

Рациональное питание является одним из факторов, которые улучшают состояние здоровья человека, а также влияют на снижение сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. Увеличение продолжительности здоровой жизни является одной из ключевых задач национального проекта «Демография», а рост этого показателя внесет значительный вклад в достижение национальной цели – увеличение ожидаемой продолжительности до 78 лет к 2030 году.

Сообщалось, что у пациентов с ожирением риск смерти при коронавирусе повышается почти в девять раз. Диетолог давал советы по похудению в условиях угрозы COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ожирение влияет на лечение COVID-19.