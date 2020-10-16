Как ожирение влияет на лечение COVID-19?

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Хитрый план» Зеленского раскритиковали и слева, и справа Михаил Метцель/ТАСС
«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда, два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...

Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Как ожирение влияет на лечение COVID-19?

    		    16 октября 2020, 12:32
    Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Loook Press
    Текст: Екатерина Герман

    Избыточный вес значительно повышает риск тяжелого течения COVID-19. Это гарантированное лечение в больнице, а в 87% случаев пациенту потребуется ИВЛ.

    Информацию о том, что пациенты с избыточной массой тела и диагностированной тяжелой формой ожирения (ИМТ более 35) в большинстве случаев окажутся в палате интенсивной терапии на ИВЛ, одними из первых озвучили французские медики. Врачи из Лилльского университета во Франции рассказали об этом на ежегодном Европейском и международном конгрессе по вопросам ожирения, который в этом году прошел онлайн, и привели неутешительную статистику. Из числа пациентов, которым потребовался аппарат ИВЛ, 87% страдали тяжелой формой ожирения, цитирует заявление ученых «Газета.ру».

    «Через несколько месяцев после начала пандемии COVID-19 риск, представляемый вирусом для людей с ожирением, был предельно ясен. Наши данные показывают, что риски более тяжелого течения COVID-19 растут по мере набора веса до такой степени, что в отделении интенсивной терапии почти все пациенты с тяжелой формой ожирения окажутся на ИВЛ», – утверждает автор исследования профессор Франсис Пату.

    Наблюдение французских врачей поддержал и российский Минздрав. Замминистра Олег Салагай подтвердил, что, согласно исследованиям, риск смерти при заражении коронавирусом выше на 48%, если человек страдает ожирением. Эту информацию он озвучил в собственном телеграм-канале накануне Всемирного дня борьбы с ожирением.

    Приведенные чиновником цифры совместимости избыточной массы тела с коронавирусной инфекцией неутешительные. «Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе» – написал Салагай.

    У академика РАН, гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто прогноз еще жестче. Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода – почти в девять раз, приводит мнение Евгения Шляхто «Интерфакс».

    Что делать, если жить хочется намного больше, чем лежать под ИВЛ и думать, спасут или нет? Честно посмотреть на себя и записаться к терапевту и эндокринологу для корректировки веса в щадящем режиме. Чтобы было эффективно, но не убийственно! Резкая потеря килограммов до добра никого не доводила, как, впрочем, и диеты без врачебного сопровождения.

    Что безопасно и эффективно помогает еще до встречи с врачом? Умеренная физическая активность и корректировка режима питания. Для начала – просто сократите потребление быстрых углеводов и начните двигаться немного больше, чем обычно. Чай без сахара и кондитерских изделий, отказ от жареного на масле и во фритюре, уменьшение соли и специй и прогулка перед сном хотя бы на три–пять тысяч шагов уже поможет организму запустить процесс сжигания жиров. В ситуации с корректировкой веса эффективен режим «мультиварки»: то, что вы планируете съесть, должно быть вареным или тушеным, и желательно домашнего приготовления. На время про острые маринованные огурцы, грибы и прочие деликатесы, как и про мясные копчености, придется забыть.

    Бег и другие виды интенсивной физической активности при избыточной массе тела не разрешены: суставы не выдержат такую нагрузку. Вместо решения одной проблемы вы рискуете получить сразу три – никуда не ушедший лишний вес, поврежденные лодыжки и стресс от того, что так и не получилось похудеть.

    Не стоит забывать и о том, что лишний вес – индикатор множества заболеваний, о которых вы можете только догадываться. Разобраться с тем, что происходит с вашим организмом, и первостепенными причинами лишнего веса может помочь лишь врач. И он же, с учетом полученного анамнеза, подберет эффективные меры для корректировки и снижения веса.


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