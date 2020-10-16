Как ожирение влияет на лечение COVID-19?

Избыточный вес значительно повышает риск тяжелого течения COVID-19. Это гарантированное лечение в больнице, а в 87% случаев пациенту потребуется ИВЛ.

Информацию о том, что пациенты с избыточной массой тела и диагностированной тяжелой формой ожирения (ИМТ более 35) в большинстве случаев окажутся в палате интенсивной терапии на ИВЛ, одними из первых озвучили французские медики. Врачи из Лилльского университета во Франции рассказали об этом на ежегодном Европейском и международном конгрессе по вопросам ожирения, который в этом году прошел онлайн, и привели неутешительную статистику. Из числа пациентов, которым потребовался аппарат ИВЛ, 87% страдали тяжелой формой ожирения, цитирует заявление ученых «Газета.ру».

«Через несколько месяцев после начала пандемии COVID-19 риск, представляемый вирусом для людей с ожирением, был предельно ясен. Наши данные показывают, что риски более тяжелого течения COVID-19 растут по мере набора веса до такой степени, что в отделении интенсивной терапии почти все пациенты с тяжелой формой ожирения окажутся на ИВЛ», – утверждает автор исследования профессор Франсис Пату.

Наблюдение французских врачей поддержал и российский Минздрав. Замминистра Олег Салагай подтвердил, что, согласно исследованиям, риск смерти при заражении коронавирусом выше на 48%, если человек страдает ожирением. Эту информацию он озвучил в собственном телеграм-канале накануне Всемирного дня борьбы с ожирением.

Приведенные чиновником цифры совместимости избыточной массы тела с коронавирусной инфекцией неутешительные. «Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе» – написал Салагай.

У академика РАН, гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто прогноз еще жестче. Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода – почти в девять раз, приводит мнение Евгения Шляхто «Интерфакс».

Что делать, если жить хочется намного больше, чем лежать под ИВЛ и думать, спасут или нет? Честно посмотреть на себя и записаться к терапевту и эндокринологу для корректировки веса в щадящем режиме. Чтобы было эффективно, но не убийственно! Резкая потеря килограммов до добра никого не доводила, как, впрочем, и диеты без врачебного сопровождения.

Что безопасно и эффективно помогает еще до встречи с врачом? Умеренная физическая активность и корректировка режима питания. Для начала – просто сократите потребление быстрых углеводов и начните двигаться немного больше, чем обычно. Чай без сахара и кондитерских изделий, отказ от жареного на масле и во фритюре, уменьшение соли и специй и прогулка перед сном хотя бы на три–пять тысяч шагов уже поможет организму запустить процесс сжигания жиров. В ситуации с корректировкой веса эффективен режим «мультиварки»: то, что вы планируете съесть, должно быть вареным или тушеным, и желательно домашнего приготовления. На время про острые маринованные огурцы, грибы и прочие деликатесы, как и про мясные копчености, придется забыть.

Бег и другие виды интенсивной физической активности при избыточной массе тела не разрешены: суставы не выдержат такую нагрузку. Вместо решения одной проблемы вы рискуете получить сразу три – никуда не ушедший лишний вес, поврежденные лодыжки и стресс от того, что так и не получилось похудеть.

Не стоит забывать и о том, что лишний вес – индикатор множества заболеваний, о которых вы можете только догадываться. Разобраться с тем, что происходит с вашим организмом, и первостепенными причинами лишнего веса может помочь лишь врач. И он же, с учетом полученного анамнеза, подберет эффективные меры для корректировки и снижения веса.